Sénégal vs Mali: Voici les héros et les flops du match

Le Sénégal est sorti vainqueur de son duel face au Mali, lors d’un match haché et disputé de quart de finale. Dans son analyse, Édouard Mendy a été lucide : le Sénégal s’est qualifié, mais n’a pas fait un bon match. Pourtant, plusieurs joueurs ont tenu leur rang face aux Maliens. Voici les tops et les flops.

Les tops

Krépin Diatta

Encore une démonstration défensive de la part de Krépin Diatta. Son retour à la 24e mn, à la suite d’une erreur de Kalidou Koulibaly, sauve les Lions de l’ouverture du score malien. Offensivement, il a aussi été présent, étant à l’origine du but sénégalais. Un Krépin une nouvelle fois sérieux, pragmatique et appliqué.

Édouard Mendy

Malgré la supériorité numérique, le Sénégal a concédé plusieurs occasions franches en seconde période. Mais Édouard Mendy, concentré, a sorti deux grands arrêts pour maintenir le score du Sénégal.

Pathé Ciss

Il aurait pu marquer deux buts, dont son face-à-face manqué, mais l’entrée du joueur de Rayo Vallecano a été très bonne. Il a été la rampe de lancement des actions sénégalaises, puis a mis de l’impact dans la récupération. Pendant que le Mali poussait, son arrivée dans l’entrejeu a donné plus de sérénité et de sécurité à l’équipe du Sénégal.

Sadio Mané

Affuté, Sadio Mané a beaucoup tenté sur son côté. Dans la provocation, dans le jeu dos au but et dans les liaisons, le meneur de jeu a été très bon. Un but aurait sublimé sa rencontre, mais Mané s’est heurté plusieurs fois à un bon Djigui Diarra.

Les flops

Habib Diarra

Bon face au Soudan, Habib Diarra a eu beaucoup de mal à s’exprimer ce vendredi. Positionné plus haut que Pape Guèye et Gana Guèye, le milieu a été pris en tenaille dans le milieu surchargé du Mali. Résultat : peu de courses entre les lignes comme il nous l’a habitué et une faible influence dans le jeu des Lions. Il reçoit également un carton jaune évitable en seconde période.

L’attentisme sénégalais

À 11 contre 10, le Sénégal a tout bonnement décidé de ne plus accélérer. Pourtant, les Lions avaient largement l’occasion de tuer le match. Finalement, leur stratégie attentiste a remis le Mali dans le match, leur permettant de se procurer des occasions. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler celle adoptée il y a deux ans, lorsque le Sénégal menait 1-0 face à une Côte d’Ivoire à la dérive. Ce refus de jouer avait permis aux Éléphants de revenir au score et d’éliminer les Lions.

Comme si les Sénégalais n’avaient pas appris de ce huitième de finale qui avait tant fait de mal à Aliou Cissé et Cie.