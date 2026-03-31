Sénégal vs Gambie: Yehvann Diouf se troue, les “scorpions” réduisent l’écart (2-1)

À peine le Sénégal avait fait le break que la Gambie a répondu dans la foulée. Sur une contre-attaque rapide, Omar Colley a fait la différence avant de servir Yankuba Minteh, qui a réduit le score à la 51e minute.

Sur l’action, une faute de main du gardien Yehvann Diouf a profité aux Gambiens, permettant à Colley de conclure et de relancer complètement la rencontre. Un but inscrit seulement quelques minutes après le break sénégalais, qui redonne espoir aux visiteurs et promet une seconde période très animée.