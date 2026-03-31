Sénégal vs Gambie: les lions dominent les scorpions 3 à 1, Lamine Camara aime…

Le Sénégal a bouclé sa fenêtre Fifa de mars ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en étrillant la Gambie par 3 buts à 1, malgré un bon match des gambiens.

Avec une équipe fortement remaniée, dans un système à trois défenseurs qui n’a pas eu les résultats escomptés, le Sénégal a eu un léger mieux après la blessure de Nobel Mendy pour sa première sélection.

La rentrée de Lamine Camara à la 41′ a donné du sang neuf et sur un de des centre en corner d’El Hadji Malick Diouf, , Abdoulaye Seck donne l’avantage aux lions à la 48′, lors des arrêts de jeu de la première période.

Dès l’entame de la seconde période, les lions creusent l’écart par Ibrahima Mbaye sur une passe d’Ismaïla Sarr, d’une frappe du pied gauche.

Les gambiens ne s’avouent pas vaincus et réduisent le score sur un corner où Yehvann Diouf s’est troué sur une tête d’Oumar Coley, capitaine des scorpions.

Avec les rentrées de Gana Gueye, Diahon, le score pouvait être aggravé et c’est finalement sur une unième occasion que Lamine Camara porte l’estocade aux gambiens (3 à 1).

A souligner que Lamine Camara aime jouer contre la Gambie car en deux rencontres, il a scoré à trois reprises (deux buts lors de la CAN en Côte d’Ivoire).