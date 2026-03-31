Sénégal vs Gambie: Idrissa Gana Gueye fête sa 135ème sélection avec les lions

A cinq minutes de la fin du match entre le Sénégal et la Gambie, Pape THIAW a fait rentrer Idrissa Gana Gueye. Jusque là, rien de nouveau car le joueur d’Everton est le vice-capitaine de la sélection du Sénégal.

Seulement, à 36 ans, il vient de fêter sa 135ème sélection et devient le recordman absolu en termes de sélection. Il est aussi l’un des joueurs à avoir disputé trois Coupes du monde, en compagnie d’Ismaïla Sarr et de Kalidou Koulibaly.