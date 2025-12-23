Sénégal vs Botswana: Voici les potentiels 11 de départ de Pape Thiaw

Ce mardi, à 15 heures, le Sénégal entre en lice à la CAN 2025 au Maroc. Les Lions de la Téranga feront face au Botswana à Tanger pour essayer de lancer parfaitement leur compétition.

Pour cette rencontre, Pape Thiaw ne devrait pas bouleverser ses plans. Selon des informations de Canal+, l’entraîneur sénégalais a préparé un 4-3-3 classique lors des entraînements des Lions de la Téranga, avec un changement dans le onze. Il s’agit d’Ismail Jakobs, à la place de El Hadji Malick Diouf. Devenu titulaire à gauche depuis plusieurs mois, Malick Diouf n’a pas été choisi dans le onze que Pape Thiaw a aligné à l’entraînement.

Pour le reste, c’est du classique, avec Edouard Mendy dans le but, une charnière Kalidou Koulibaly – Moussa Niakhaté, Krépin Diatta à droite, un milieu Pape Guéye, Idrissa Gana Guèye et Lamine Camara. En attaque, Iliman Ndiaye a été positionné à gauche, Sadio Mané en pointe et Ismaila Sarr à droite. Cependant, Canal+ précise que le seul doute, en ce moment, concerne la présence de Ismaila Sarr, de retour de blessure et qui a rejoué en club mais visiblement pas encore à 100%.