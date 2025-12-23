Sénégal vs Botswana: Nicolas Jackson double la mise

Par
Ange-Marie Sambou
-

Nicolas Jackson réalise un doublé face au Botswana au Grand stade de Tanger. L’attaquant permet ainsi aux Lions de mener par 2-0 pour ce match comptant pour la première journée de la poule D de la Can 2025.

1jd61gjkg0a9979a453

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

1 COMMENTAIRE

LAISSER UN COMMENTAIRE