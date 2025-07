Sénégal : une carte de séjour désormais exigée pour les Mauritaniens

Un nouvel accord signé entre la Mauritanie et le Sénégal rebat les cartes de la mobilité entre les deux pays. Désormais, les ressortissants mauritaniens souhaitant s’installer au Sénégal pour une durée supérieure à trois mois devront obtenir une carte de séjour. Jusqu’ici tolérée avec une certaine souplesse, leur présence sera désormais soumise à une procédure simplifiée, mais encadrée.

‎

‎La carte de séjour, valable un an, sera délivrée contre le paiement de 5 000 FCFA. Pour une première demande, aucun contrat de travail ni justificatif de revenu ne sera exigé. En revanche, le renouvellement du titre nécessitera la présentation d’un justificatif de revenu. Ce dispositif vise à formaliser la résidence des étrangers tout en leur offrant un cadre clair et sécurisé pour l’exercice de leurs droits.

‎

‎Côté mauritanien, des mesures équivalentes seront appliquées aux Sénégalais désirant vivre en Mauritanie, avec une carte de séjour fixée à 300 MRU.

‎

‎L’accord, qui s’inscrit dans une dynamique de régulation des flux humains et économiques, repose sur une logique de réciprocité et marque une étape importante dans les relations entre les deux pays. Il illustre une volonté commune de conjuguer coopération régionale et gestion maîtrisée de la mobilité, tout en préservant les liens de proximité et de fraternité entre les deux peuples.

‎

‎Emedia

Similaire