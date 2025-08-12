Sénégal–Turquie : un accord stratégique pour mécaniser l’agriculture et atteindre la souveraineté alimentaire

Le Sénégal franchit une nouvelle étape vers la souveraineté alimentaire avec la signature d’un accord stratégique entre le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE), le Ministère de l’Industrie et du Commerce (MINCOM) et le Groupe turc Albayrak. Cette initiative, impulsée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d’une mission diplomatique en Turquie, vise à moderniser en profondeur le secteur agricole national.

Le Mémorandum d’Entente prévoit la mise à disposition de 1 500 tracteurs avec accessoires, 1 500 moissonneuses et 1 500 motoculteurs, loués aux agriculteurs dans des conditions avantageuses. L’État mettra en place une subvention partielle pour faciliter l’accès à ces équipements, tandis que le Groupe Albayrak assurera la maintenance, la fourniture de pièces de rechange, l’assistance technique et la formation des utilisateurs.

Le projet inclut également l’installation d’une usine de montage au Sénégal à moyen terme et la création d’une école publique de formation afin de favoriser le transfert de savoir-faire. L’État s’engage à aménager des zones industrielles, à appliquer le Code des investissements et à faciliter les procédures administratives. De leur côté, le MASAE et le MINCOM coordonneront la mise en œuvre, la communication auprès des agriculteurs et la gestion des subventions. Le Groupe Albayrak et ses partenaires locaux assureront l’approvisionnement, la maintenance et la formation, en partenariat avec des entreprises sénégalaises.

Le ministre de l’Agriculture, Dr Mabouba Diagne, a invité les investisseurs nationaux à rejoindre ce programme, présenté comme une opportunité unique pour moderniser l’agriculture, créer de la valeur et accroître la compétitivité du pays. Il a salué la participation de Mme Seck (Oumou Group, membre du CIS) et de M. Abdou Kane (Diass Industries), qui ont pris part aux discussions en Turquie, illustrant l’importance du partenariat public-privé. Cette initiative marque un pas décisif vers la mécanisation agricole et s’inscrit dans la vision d’un Sénégal autosuffisant en denrées alimentaires. « Ensemble, mécanisons le Sénégal et faisons de notre souveraineté alimentaire une réalité durable », a conclu le ministre.