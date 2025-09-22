Sénégal–Russie : El Malick Ndiaye et l’ambassadeur russe posent les bases d’un partenariat renforcé

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, le vendredi 19 septembre 2025, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal, Dmitry Kourakov.

Selon un communiqué de l’Assemblée nationale, les échanges ont porté sur le développement de la coopération parlementaire entre Dakar et Moscou, notamment à travers la création d’un groupe d’amitié Sénégal–Russie.

À cette occasion, M. Ndiaye a salué la qualité des relations bilatérales entre les deux pays et a réaffirmé la volonté de l’institution parlementaire d’accompagner la dynamique de partenariat. Il a insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’énergie, le gaz et le pétrole.

Le président de l’Assemblée nationale a également rappelé que ces axes de collaboration s’inscrivent dans la vision du Chef de l’État, orientée vers la souveraineté alimentaire, l’autonomie stratégique et le développement durable du Sénégal.