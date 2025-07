Sénégal : Réception de deux engins de déminage pour la Casamance, fruit de la coopération avec le Japon

Le Premier ministre Ousmane SONKO a présidé, ce jeudi, la cérémonie de réception de deux engins de déminage acquis par le Centre national d’Action antimines du Sénégal (CNAMS). Financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par le Japon dans le cadre du Programme de développement économique et social, ce matériel vise à accélérer le déminage des zones contaminées en Casamance, une région marquée par des décennies de conflit.

Lors de son allocution, le Premier ministre a exprimé sa gratitude envers le Japon, soulignant que cet appui témoigne de la solidité des liens d’amitié et de coopération entre les deux nations. Il a également réaffirmé l’engagement du gouvernement sénégalais dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, qui place le retour sécurisé et digne des populations déplacées au cœur de ses priorités. « La paix et la reconstruction de la Casamance sont des impératifs pour le développement durable du Sénégal », a-t-il déclaré.

De son côté, l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Takeshi AKAMATSU, a réitéré l’engagement de son pays à soutenir les efforts de reconstruction dans cette région méridionale. « Le Japon restera aux côtés du Sénégal pour promouvoir la paix et le développement en Casamance », a-t-il assuré, mettant en avant la coopération historique entre les deux pays.

Ce don d’équipements modernes permettra au CNAMS d’intensifier ses opérations de déminage, facilitant ainsi le retour des populations dans leurs localités d’origine et la reprise des activités économiques dans une région riche en potentiel agricole et touristique. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation de la paix et de relance économique en Casamance.