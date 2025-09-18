Sénégal : Mobilisation de 300 milliards FCFA pour consolider l’autonomie économique

L’État du Sénégal a lancé, ce jeudi matin, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne (APE) d’un montant de 300 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’UEMOA. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Loi de Finances rectificative 2025 et vise à financer les priorités de l’Agenda Sénégal Vision 2050, notamment l’éducation, la santé, l’énergie renouvelable, l’agriculture, le numérique, la logistique et le développement territorial durable.

Les obligations émises sont garanties par l’État du Sénégal, reconnu pour sa solvabilité et sa discipline budgétaire. Elles offrent un produit jugé sûr et attractif, avec une accessibilité fixée à partir de 10 000 FCFA par obligation et des taux d’intérêt allant de 6,40 % à 6,95 % selon la maturité (3, 5, 7 ou 10 ans). La souscription est ouverte du 22 septembre au 10 octobre 2025. Les revenus obligataires sont intégralement défiscalisés pour les souscripteurs résidents.

L’opération est structurée et conduite par Impaxis Securities, en qualité d’arrangeur et chef de file. Acteur reconnu du marché financier régional, Impaxis met en avant son expertise dans la structuration d’opérations d’envergure et sa capacité à mobiliser un large réseau d’investisseurs.

Concrètement, les fonds mobilisés permettront de financer des projets à fort impact : construction et équipement d’écoles et universités, modernisation des hôpitaux, centrales solaires et éoliennes pour l’autonomie énergétique, irrigation et stockage agricole, incubateurs et infrastructures numériques, routes et plateformes de transport, ainsi qu’électrification rurale, assainissement et aménagements locaux.

Avec cette nouvelle levée, le Sénégal confirme son statut d’émetteur de référence sur le marché régional et réaffirme son engagement pour un financement souverain et responsable du développement.