Sénégal–Mauritanie : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay en visite officielle à Dakar du 08 au 09 janvier 2026

Le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Moctar Ould Djay, effectue une visite officielle au Sénégal du 8 au 9 janvier 2026. Il s’agit de son premier déplacement officiel à Dakar depuis sa nomination en août 2024, marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Cette visite s’inscrit dans la continuité du déplacement du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, à Nouakchott, du 12 au 14 janvier 2025. Elle revêt ainsi un fort cachet symbolique, illustrant la volonté commune des autorités sénégalaises et mauritaniennes d’insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération.

Les échanges entre les deux Chefs de Gouvernement porteront notamment sur la consolidation du partenariat stratégique entre Dakar et Nouakchott. Le Sénégal et la Mauritanie entretiennent en effet des relations historiques et une coopération jugée très dynamique, caractérisée par un dialogue politique constant et la mise en œuvre de projets structurants à fort impact économique et social

.

Parmi les initiatives phares figurent le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement sur la frontière maritime des deux pays, ainsi que la construction du pont de Rosso, infrastructure stratégique destinée à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les deux rives du fleuve Sénégal.

Ces projets traduisent une volonté partagée d’intégration économique, de stabilité régionale et de prospérité mutuelle, dans un contexte sous-régional marqué par de nombreux défis. La visite du Premier ministre mauritanien à Dakar apparaît ainsi comme une étape clé dans l’approfondissement d’un partenariat fondé sur la coopération, la confiance et l’intérêt commun.