Sénégal, l’émergence résiliente à travers l’approche “économie endogène”: Comment la diversification et les réformes systémiques propulsent le pays dans le Top 10 des économies africaines? (Par Dr. Seydina Oumar Seye)

Entre ressources énergétiques, infrastructures et approche endogène, le pays affiche une croissance robuste et prometteuse malgré un contexte régional difficile et une migraine financière.

Alors que de nombreuses économies africaines font face à des vents contraires liés à la conjoncture internationale, le Sénégal, lui, trace son sillon avec une vigueur remarquée. En 2024, il a enregistré une croissance du PIB de plus de 6,1 %, après 4,3 % en 2023, et intègre désormais le cercle restreint des dix plus grandes économies du continent. Selon les prévisions du FMI et de la Banque africaine de développement, cette dynamique devrait se poursuivre, avec une croissance largement au-dessus de 6 % pour 2025-2026. Une performance qui interpelle et qui trouve ses racines dans une transformation profonde du modèle économique sénégalais.

Une performance portée par une diversification stratégique et des moteurs nouveaux

La performance économique récente du Sénégal ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d’une diversification volontariste des sources de croissance, réduisant ainsi la dépendance historique à l’agriculture (bien que le secteur demeure crucial pour l’emploi). Cette stratégie a permis de bâtir une économie plus résiliente et dynamique, reposant sur plusieurs piliers complémentaires :

1. Les investissements massifs dans les infrastructures : Le Sénégal a engagé un vaste programme de modernisation de son cadre productif. Le Plan Sénégal Émergent (PSE, 2016), feuille de route initiée il y a une décennie et dynamisée par le nouveau régime à travers la vision Sénégal 2050, a vu la réalisation de projets structurants : l’Aéroport international Blaise Diagne, le Train Express Régional (TER) reliant Dakar à sa banlieue et à la nouvelle ville de Diamniadio, l’autoroute à péage Ila Touba, et l’aménagement de pôles urbains et industriels comme Diamniadio et le Pôle urbain de Bambilor. Ces infrastructures réduisent les coûts logistiques, améliorent la productivité et attirent les investisseurs, créant un effet d’entraînement sur toute l’économie.

2. L’exploitation des ressources énergétiques (gaz et pétrole) : L’entrée en phase de production des champs pétroliers et gaziers de Sangomar (pétrole) et Grand Tortue Ahmeyim (GTA) (gaz) représente un tournant historique. Au-delà des recettes budgétaires attendues, ces projets transforment le Sénégal en acteur énergétique régional. L’enjeu est de taille : sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays, baisser le coût de l’électricité pour les industries et les ménages, et développer une filière industrielle locale autour de l’énergie. Cette manne constitue un levier puissant pour financer les priorités de développement, à condition d’être gérée avec transparence, comme le promeut le nouveau régime.

3. Des réformes structurelles et une approche “économie endogène” : C’est peut-être là le facteur le plus déterminant de la résilience actuelle. Les autorités ont engagé des réformes profondes pour améliorer le climat des affaires, simplifier l’administration fiscale et judiciaire, et renforcer la gouvernance économique. Mais l’innovation majeure réside dans la promotion d’une “économie endogène” ou de “transformation systémique”. Cette approche vise à :

· Valoriser les produits locaux (agriculture, aquaculture, artisanat) à travers des politiques d’achat public prioritaire et des appuis à la transformation industrielle sur place (comme dans les unités de tomate concentrée ou d’arachide).

· Renforcer l’entrepreneuriat national et la finance inclusive pour que la croissance profonde d’abord aux Sénégalais.

· Développer des chaînes de valeur régionales pour réduire les importations et capter plus de valeur ajoutée localement. Cette stratégie crée des emplois, préserve les devises et atténue la vulnérabilité aux chocs extérieurs.

Une combinaison gagnante face aux défis

La force du Sénégal réside dans la combinaison de ces facteurs. Les revenus futurs du gaz et du pétrole sont anticipés pour accélérer les investissements dans les infrastructures. Ces dernières améliorent la compétitivité des entreprises locales issues de la stratégie endogène. En parallèle, les réformes rendent l’écosystème plus attractif pour les investissements directs étrangers, qui viennent compléter le financement des grands projets.

Cette synergie explique pourquoi le pays résiste mieux que d’autres aux chocs globaux (inflation, tensions géopolitiques). L’économie n’est plus à la merci d’une seule ressource ou d’un seul secteur et / ou stratégies de financement. La montée en gamme des services (TIC, tourisme, services financiers, optimisation fiscale…), la consolidation d’une industrie agroalimentaire dynamique et le potentiel manufacturier des pôles industriels constituent désormais des amortisseurs de crise et des relais de croissance.

Perspectives : une promesse à consolider

Si les fondamentaux sont solides, le chemin vers une émergence durable et inclusive reste exigeant. Les défis persistent : une gestion rigoureuse de la dette publique malgré l’espace fiscal créé par les ressources énergétiques, une lutte accrue contre les inégalités et le chômage des jeunes, et une accélération de la formation professionnelle pour répondre aux besoins des nouveaux secteurs.

Néanmoins, la trajectoire du Sénégal inspire. En s’appuyant sur ses avantages comparatifs (stabilité politique, position géostratégique, ressources humaines, pétrole et gaz…) et en pilotant une transformation systémique audacieuse mêlant ouverture et consolidation d’une base productive nationale, le pays s’est donné les moyens de ses ambitions. Son entrée dans le Top 10 des économies africaines n’est donc pas un aboutissement, mais le signe tangible qu’une nouvelle phase de son développement économique est bel et bien engagée.

Dr. Seydina Oumar Seye.