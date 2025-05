UCAD : L’Ambassadeur d’Israël contraint de quitter le campus sous la pression des étudiants

Le mardi 28 mai 2025, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été le théâtre d’un incident diplomatique marquant pour l’image de l’Etat hébreu en Afrique. L’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Yuval Waks, invité à intervenir lors d’une conférence sur les relations internationales, a été contraint de quitter précipitamment le campus sous la pression de groupes d’étudiants pro Palestine.

Dès l’arrivée du diplomate sur le campus, des dizaines d’étudiants se sont rassemblés devant la salle prévue pour la conférence. Brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans tels que «Libérez la Palestine» et «Israël est un criminel de guerre», ils ont exprimé leur opposition à la présence de l’ambassadeur. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent Yuval Waks escorté par la sécurité, oblgé de quitter les lieux sous les huées des manifestants.

Dans un pays où l’Etat hébreux a toujours bénéficié de la manséatude des habitants et où l’es ambassadeurs ont toujours offert des moutons de Tabaski à des dignitaires et religieux, cet incident est un indicateur majeur du désamour qui existe, désormais, entre l’Etat sioniste d’Israel et les Sénégalais.

Premier des trois pays africains -Sénégal, Tunisie et Afrique du Sud- à avoir reconnu la légitimité du combat du peuple palestinien à disposer de sa souveraineté sur ses terre, le Sénégal -sous le règne du président Léopold Sédar Senghor-, était allé plus loin que tous les autres Etats; en offrant un passeport diplomatique au leader l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat. Dans ce même sillage, en 2016, Macky Sall a perpétué ce même héritage en amenant l’État sénégalais à co-parrainer la résolution 2334 du Conseil de sécurité condamnant la colonisation israélienne dans les Territoires palestiniens.

A noter que cet incident intervient au moment où, après avoir massacré plus de 44.000 personnes dont la majorité est composée de civils non armés bloqués, l’Etat d’Israel envisage de prendre le controle de toute la bande de Gaza. Et ce malgré les accusations de massacre de plus de 7.797 enfants du 7 octobre 2023 au septembre 2024, avant l’assassinat de plusieurs milliers d’autres innocents, dont 9 enfants d’un couple de médecins, la semaine dernière, dans le bombardement de leur maison.

Contenue jusque-là, le cri des enfants de la Palestine est peu à peu en train d’être entendu sur le continent africain. Si les Africains avaient longtemps pensé que le conflit palestinien n’était qu’un simple problème que les arabes devaient régler avec l’Etat sionniste d’Israël, les dernières sortie de Donald Trump et des Usa, soutiens indéfectibles de Benyamin Netanyahou, ont poussé les Africains à revoir et réaffirmé leur soutien au peuple martyr de Palestine. Et nul ne peut prévoir jusqu’où peut aller ce soutien.