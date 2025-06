Sénégal : la Banque mondiale approuve un financement de 115 millions de dollars pour soutenir les réformes budgétaires et renforcer la gestion des finances publiques

La Banque mondiale a approuvé un financement concessionnel de 115 millions de dollars pour soutenir les efforts du Sénégal visant à améliorer la viabilité de la dette publique, renforcer la gestion des finances publiques et accroître la mobilisation des ressources intérieures.

Ce financement, par l’intermédiaire de l’Association internationale de développement (IDA), contribuera à la mise en œuvre du programme phare de réforme du gouvernement, à savoir le Programme pour la transparence dans la gestion des finances publiques et l’assainissement des finances publiques (SENFINTRAC) 2025-2029, qui est aligné sur la Vision 2050 du pays.

Le programme de renforcement de la viabilité budgétaire du Sénégal (SEN-FISCALE), témoigne d’un partenariat solide entre le gouvernement sénégalais et la Banque mondiale visant à faire avancer des réformes budgétaires essentielles aux ambitions de développement du pays.

En améliorant la manière dont les ressources publiques sont collectées, gérées et dépensées, le programme devrait contribuer à créer les conditions d’une croissance plus inclusive, d’une meilleure prestation de services et d’une plus grande résilience aux chocs économiques et climatiques, contribuant ainsi aux objectifs plus larges du Sénégal de prospérité partagée et d’opportunités élargies pour tous.