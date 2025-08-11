Le journaliste Harouna Fall, membre de la rédaction du média iGFM, a été convoqué par la Division des Investigations Criminelles (DIC) suite à la publication d’un article sur le site d’iGFM. L’information en question, publiée récemment, faisait état d’une attaque présumée contre un bus transportant des Sénégalais se rendant au Magal de Touba, au Mali. Cette convocation soulève des questions sur la liberté de la presse et les conditions de travail des journalistes au Sénégal.

Selon des informations relayées par Seneweb, Harouna Fall a été contacté par téléphone par un certain commissaire Diouf, qui souhaite l’interroger au sujet de l’article publié. L’article en question rapportait qu’« un bus convoyant des Sénégalais pour le Magal serait victime d’attaque au Mali ». Cette information, qui n’a pas été confirmée par des sources officielles, a apparemment attiré l’attention des autorités sénégalaises, conduisant à la convocation du journaliste.