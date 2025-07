Cooperation Sénégal–Italie : 140 millions d’euros pour une agriculture durable en Casamance

Dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, les autorités sénégalaises et le gouvernement italien ont concrétisé un partenariat stratégique estimé à 140 millions d’euros, destiné à promouvoir une agriculture moderne et durable dans cette région.

Ce projet ambitieux est piloté par le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, et le Secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement Paysan, Dr Alpha Ba. Il bénéficie du soutien du Plan Mattei, une initiative du gouvernement italien visant à renforcer la coopération avec les pays africains.

La multinationale BF International – Best Fields Best Food, leader italien de l’agro-industrie, prévoit de mettre en place en Casamance une ferme pilote de haute technologie. Cette structure doit servir de vitrine pour la diffusion de pratiques agricoles innovantes et inclusives, tout en contribuant à l’autonomie alimentaire du Sénégal.

L’accord de partenariat, signé en avril 2025, associe plusieurs parties prenantes : le PDG de BF International, Federico Vecchioni, le maire de Kaour, Seckou Ndiaye, et des représentants institutionnels sénégalais et italiens, notamment S.E. Caterina Bertolini, ambassadrice d’Italie au Sénégal, et le ministre Mabouba Diagne.

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative AREA (Action pour le Renforcement des Écosystèmes Agroalimentaires en Afrique), un programme de partenariat public-privé soutenu par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) et le CIHEAM Bari, centre international de coopération agricole méditerranéenne.

La coopération a également été mise en lumière lors de la 44ᵉ Conférence de la FAO, organisée récemment à Rome. À cette occasion, la délégation sénégalaise a été honorée lors d’un dîner officiel réunissant les présidents de Coldiretti la plus grande organisation agricole d’Europe de BF Spa, ainsi que le directeur de la Coopération italienne. Cette reconnaissance symbolise l’importance stratégique du Sénégal au sein des partenariats agricoles internationaux et la volonté commune de renforcer la sécurité alimentaire.