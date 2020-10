Sénégal : Investir vers le secteur de l’élevage, une des clefs pour enrayer l’émigration clandestine, selon un inspecteur de la jeunesse et des sports.

L’Etat doit créer les conditions propices à l’emploi des jeunes en orientant ses investissements ‘’ vers le secteur d’élevage’’ pour une meilleure lutte contre l’émigration clandestine dont les victimes sont inestimables au Sénégal, a plaidé l’inspecteur de la jeunesse et des sports, Abdoulaye Seydi.

Il faut explorer de nouvelles pistes. A côté de l’expérience des domaines agricoles communautaires (DAC), l’Etat peut se réorienter vers l’exploitation du secteur de l’élevage, notamment la création de laiteries dans les zones de départ des émigrés’’ a proposé M. Seydi lors d’un entretien accordé à kewoulo sur la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine notée ses dernières semaines au Sénégal.

Selon lui, une véritable industrie laitière allant dans le sens de la collecte, la transformation et la vente du lait pourrait être une alternative crédible pour lutter contre le chômage.

Pour favoriser le développement économique du pays et freiner ce phénomène qui frappe les populations, l’inspecteur de la jeunesse et des sports a préconisé ‘’ l’Etat du Sénégal à rendre l’élevage plus attractif ‘’ pour amener les jeunes à s’intéresser davantage à ce secteur d’activité en vue de réduire de manière drastique le taux de chômage et ses lots de conséquences.

En plus de cela, ‘’ les autorités étatiques devront accompagner ces futures initiatives par des financements conséquents qui pourront à coup sûr offrir aux jeunes des possibilités d’avoir une vie meilleure tout en restant chez eux ‘’, a indiqué M. Seydi, avant d’ajouter que les experts en élevage ‘’pourraient jouer un rôle déterminant dans la réalisation d’un tel projet ‘’.