Le Sénégal qui gagne : Acrostiche pour un nianthio (Par Wagane Faye)

SADIO MANE
Sénégal, ton fils te rend ta fierté souvent malmenée
Ainsi Sadio a pu, prouvant que c’était possible
Du néant pour certains au toit du monde
Il fallait que cela se réalise
On doit, nous aussi, pouvoir concrétiser nos rêves
Mané Gnanthio bon sang n’a pas menti
Avec toi la voie est indiquée à la jeunesse de tout un continent
Ne baissons pas les bras continuons à viser le sommet
Et nous réaliserons que tout est là pour y parvenir
Le Sénégal qui gagne : Acrostiche pour un nianthio
Wagane Faye
Professeur d’ Anglais