Le Sénégal qui gagne : Acrostiche pour un nianthio (Par Wagane Faye)

SADIO MANE

Sénégal, ton fils te rend ta fierté souvent malmenée

Ainsi Sadio a pu, prouvant que c’était possible

Du néant pour certains au toit du monde

Il fallait que cela se réalise

On doit, nous aussi, pouvoir concrétiser nos rêves

Mané Gnanthio bon sang n’a pas menti

Avec toi la voie est indiquée à la jeunesse de tout un continent

Ne baissons pas les bras continuons à viser le sommet

Et nous réaliserons que tout est là pour y parvenir

Le Sénégal qui gagne : Acrostiche pour un nianthio

Wagane Faye

Professeur d’ Anglais