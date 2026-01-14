Sénégal – Egypte : Sadio Mané va jouer sa “dernière finale de CAN”

Buteur et Homme du match face à l’Egypte, Sadio Mané a fait une annonce inattendue après la rencontre. Au micro de la RTS, le meneur de jeu de l’équipe du Sénégal a annoncé qu’il jouera dimanche sa dernière finale de Coupe d’Afrique.

“Ce sera ma 3e finale (après 2019 et 2021). Je serais content de jouer ma dernière finale de CAN”, a annoncé le footballeur de 33 ans.

Une annonce surprenante, qui laisse déjà croire que la star sénégalaise prendra sa retraite à la fin de la prochaine échéance des Lions, la Coupe du monde 2026. Pourtant, dès 2027, il y aura encore une CAN, celle organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.