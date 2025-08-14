SÉNÉGAL- ÉGYPTE: Les « Pharaons » sur la route des « Lions »

Le Sénégal descendra sur le parquet de Luanda Arena aujourd’hui pour disputer son deuxième match contre l’Égypte dans le cadre de l’AfroBasket masculin. Un match très important et décisif, puisque les « Lions » pourraient, dès ce soir, valider leur qualification pour le second tour en cas de succès.

C’est un match très délicat qui attend le capitaine Branco Badio et ses camarades. Comme ils l’ont réussi contre l’Ouganda en ouverture de la compétition, les « Lions » voudront rééditer cette belle performance. Mais l’Égypte n’est pas l’Ouganda, puisque les « Pharaons » sont aussi quintuple champion continental. L’équipe égyptienne est un adversaire de taille pour le Sénégal qui va devoir se jauger dans cet AfroBasket masculin.

Ngagne Desagana Diop est conscient de l’immense confrontation qui l’attend aujourd’hui et il a déjà appelé ses joueurs à plus de responsabilité dans cette compétition. Ainsi, que ce soit Jean-Jacques Boissy, Mvp de la dernière édition de la Bal, Moustapha Diop, Babacar Cissé Diallo, Karim Mané, Gora Camara, Ibrahima Faye, Makhtar Guèye et consorts, le défi est dans leur camp. Le coach leur laissera le champ libre pour exprimer leurs talents face à une équipe égyptienne accrocheuse. Mais le Sénégal voudrait rester sur sa lancée depuis deux ans, gardant une solidité en défense et en attaque.

Le sélectionneur sénégalais l’a réitéré en conférence de presse après le match victorieux face à l’Ouganda. Car l’Égypte qui a remporté sa bataille de haute lutte face au Mali (74-59) ne compte pas s’éteindre en cours de route. Les « Pharaons » dont le dernier sacre remonte à 1983, à domicile, voudront, eux aussi, marquer de leur empreinte cet AfroBasket masculin. L’enjeu de ce choc entre les vainqueurs de la première journée est la première place du groupe D. Il faudra que les hommes du coach Desagana Diop retrouvent toutes leur sensation pour faire déjouer l’Égypte.