Sénégal-Égypte : le maître coranique célèbre le but de Sadio Mané, pique une crise et meurt

Un maître coranique nommé Boubacar Bâ et habitant à Keur Massar a été emporté par sa joie exprimée après le but de Sadio Mané qui a donné la victoire (1-0) au Sénégal face à l’Égypte en demi-finale de la CAN 2025, ce mercredi à Tanger, au Maroc.

Wal fadjri, qui donne l’information, rapporte que la victime a piqué une crise en célébrant la réalisation décisive de l’attaquant des Lions. «Au cours de son évacuation au centre de santé de Keur Massar, il a rendu l’âme», renseigne le journal. «Nous n’avons même pas les mots pour parler. Cette affaire nous dépasse, nous nous en remettons à Dieu», a réagi Mady Cissé, un ami du défunt, interrogé par le quotidien d’information.