Sénégal : Diomaye reçoit Alex Soros, Président de l’Open Society Foundations

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accordé une audience ce lundi matin à Monsieur Alex Soros, Président du Conseil d’administration de l’Open Society Foundations (OSF).

Lors de cette rencontre, M. Soros a salué la vision audacieuse du Chef de l’État en matière de transformation économique et de réformes institutionnelles, qu’il a qualifiée de porteuse d’espoir pour un Sénégal plus juste et équitable. Il a également réaffirmé l’engagement de sa Fondation à soutenir ces dynamiques de changement, à travers un partenariat constructif avec les autorités sénégalaises.

L’Open Society Foundations est une organisation philanthropique internationale fondée par George Soros, qui œuvre à promouvoir les droits humains, la démocratie, la justice sociale, la bonne gouvernance, l’État de droit et la participation citoyenne. Présente dans plus de 120 pays, l’OSF accompagne les sociétés ouvertes et inclusives, en particulier en Afrique, dans des domaines tels que l’accès à la justice, l’éducation, la liberté de la presse et la lutte contre les inégalités.

Cette audience s’inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre le Sénégal et ses partenaires internationaux œuvrant pour le développement durable, la gouvernance démocratique et la justice sociale.