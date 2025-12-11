SENEGAL DEY DEM ! (Par El Malick Ndiaye)

Dans un contexte mondial marqué par l’inflation, les tensions géopolitiques et la hausse générale du coût de la vie, le Sénégal vient de franchir une étape importante avec la baisse effective des prix des denrées de base, de l’électricité et des hydrocarbures.

Cette évolution positive n’est pas le fruit du hasard : elle résulte de choix politiques cohérents, courageux et entièrement orientés vers l’intérêt du peuple sénégalais.

En dix-huit mois, le Gouvernement conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko, sous la vision du Président Bassirou Diomaye Faye, a mis en œuvre des mesures fortes pour atténuer l’impact économique d’une situation héritée difficile. Les prix des produits essentiels ont été revus à la baisse, notamment le sac de riz importé, passé de 22 000 FCFA à 15 500 FCFA, ainsi que le bidon de 20 litres d’huile, réduit de 19 000 FCFA à 15 500 FCFA.

La réduction du coût de l’électricité et des hydrocarbures constitue également un tournant majeur. Le supercarburant passe de 990 FCFA à 920 FCFA le litre, le gasoil de 755 FCFA à 680 FCFA, et le prix du gaz butane a été abaissé pour les bouteilles de 2,7 kg, 6 kg et 9 kg.

Il est toutefois indispensable de garantir un contrôle strict de l’application de ces mesures, ainsi que de leur impact réel sur les populations, afin que chaque décision prise au sommet se traduise concrètement dans la vie quotidienne des Sénégalais.

Ces mesures touchent directement les foyers, mais aussi l’ensemble de la chaîne économique, du transport aux petites entreprises, en contribuant à limiter l’inflation et à soutenir la compétitivité nationale.

Alors que de nombreux pays peinent encore à contenir la flambée des prix, le Sénégal démontre sa capacité à protéger ses citoyens en adoptant des politiques publiques responsables et audacieuses. Nous ne minimisons pas les défis persistants : nous choisissons de les affronter avec lucidité et détermination, loin des anciennes pratiques et des solutions inefficaces du passé. Ainsi s’ouvre une voie nouvelle, celle du développement endogène, de la souveraineté économique et de la justice sociale.

Le vote récent du budget a également confirmé le retour des bourses familiales, après un diagnostic rigoureux et un meilleur ciblage. Ce dispositif essentiel permet d’accompagner efficacement les ménages les plus vulnérables et garantit une politique sociale équitable, conforme aux besoins réels du pays.

Ces avancées montrent qu’il est possible de gouverner autrement, avec intégrité, transparence et un profond sens des responsabilités envers le peuple. C’est le modèle que nous avons toujours défendu. Il faut être PASTEF pour gouverner avec et pour son peuple, et ce sera ainsi jusqu’en 2050.

Dëgg dëgg, Njiit yii yërëm nañu askan wi.

El Malick Ndiaye, Secrétaire national à la communication de Pastef