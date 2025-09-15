Sénégal : Déthié Fall annonce un rythme soutenu et rigoureux pour dynamiser les infrastructures

Déthié Fall a officiellement pris ses fonctions à la tête du ministère des Infrastructures, au terme d’une cérémonie de passation de service avec la ministre Fatou Diouf, qui dirigeait jusque-là le ministère des Pêches et de l’Économie maritime.

Lors de son discours d’installation, le nouveau ministre a exprimé sa volonté de donner un nouveau souffle aux projets en cours et à venir. « Ce sera un rythme soutenu… Le pays le demande et les autorités le soutiennent également. Nous avons l’obligation de résultats », a-t-il déclaré, annonçant une mobilisation renforcée des équipes et un suivi rigoureux des chantiers.

Déthié Fall a également rendu hommage à son prédécesseur, soulignant les efforts de Fatou Diouf dans le pilotage des infrastructures maritimes et portuaires. « Même si nous ne nous connaissions pas bien, nous avons suivi avec attention votre travail pour le développement des échanges. Nous allons poursuivre dans le même esprit, avec nos collaborateurs, afin de répondre aux attentes des autorités », a-t-il précisé.

Le ministre a enfin rappelé la directive du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait demandé un engagement total des membres du gouvernement. « Cette directive constitue le minimum attendu. L’exigence pour ceux qui travaillent au ministère des Infrastructures est d’être disponibles et efficaces afin d’accélérer le rythme des projets », a-t-il insisté.