Dakar, 20 août 2025 – Le Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de relance et de dynamisation économique. Le Conseil Mondial des Investissements et des Affaires pour l’Afrique (CMIA) et la Bank Of Africa Sénégal (BOA) ont signé une convention de cofinancement d’un montant de 400 milliards de FCFA, destinée à stimuler la croissance et renforcer le tissu entrepreneurial national.

Selon le communiqué transmis à notre rédaction, cette enveloppe vise principalement le financement des PME/PMI, la création de milliers d’emplois en faveur des jeunes et des femmes, ainsi que l’attraction d’investissements étrangers dans un cadre garantissant la soutenabilité de la dette publique.

« Nous ne signons pas une simple convention ; nous ouvrons un chemin vers un avenir économique plus souverain et prospère pour le Sénégal », a déclaré l’Ambassadeur Dr Idrissa Doucouré, Président du CMIA.

Créé en pleine crise financière mondiale de 2008, le CMIA s’est imposé comme un réseau stratégique réunissant investisseurs, diplomates et entrepreneurs autour d’un objectif commun : faire de l’investissement un levier de croissance et de souveraineté pour l’Afrique.

De son côté, la BOA Sénégal, banque panafricaine déjà engagée pour l’innovation et le développement durable, voit dans ce partenariat une opportunité historique. « Nous sommes très fiers d’accompagner ces projets structurants qui donneront un nouvel élan à l’économie nationale », a affirmé M. Badji Cissé, Directeur Général de BOA Sénégal.

Ce mécanisme bénéficie également de l’appui du FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements prioritaires), qui jouera un rôle de garant stratégique et facilitera l’accès au crédit des entrepreneurs sénégalais.

Pour les signataires, cet accord est plus qu’un financement : c’est un message clair que le Sénégal choisit une trajectoire de croissance inclusive, valorisant les talents locaux et plaçant les acteurs privés au cœur du redressement national.

Une étape qualifiée d’« historique » qui pourrait marquer un tournant dans la construction d’un nouvel écosystème entrepreneurial au Sénégal.