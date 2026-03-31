Le Sénégal bat la Gambie 3 à 1: ce qui a marché, ce qui n’a pas marché…

L’équipe nationale du Sénégal de football s’est imposée en match amical face à celle de la Gambie par 3-1, au terme d’une rencontre contrastée. Si certains joueurs ont su faire la différence, d’autres ont laissé planer des doutes, tout comme certains choix tactiques du coach notamment en première période.

Le duo qui a cartonné

Lamine Camara

Entré en cours de jeu, le milieu de terrain a stabilisé l’entrejeu grâce à une présence précieuse à la récupération. Actif et lucide, il a couronné sa prestation par un troisième but dans les derniers instants de la rencontre, scellant définitivement la victoire sénégalaise.

Ibrahim Mbaye

Parmi les grandes satisfactions, Ibrahim Mbaye s’est illustré dès son entrée en seconde période. L’attaquant a apporté plus de densité et de rythme au jeu offensif des Lions. Son impact a été immédiat, concrétisé par un but inscrit à la 47e mn, permettant au Sénégal de reprendre le contrôle du match.

Le trio qui n’a pas rassuré

Pape Thiaw

En revanche, tout n’a pas été parfait côté sénégalais, surtout en première période. Le sélectionneur Pape Thiaw est en grande partie responsable à cause de ses choix tactiques. Son système en 3-4-3 a été inadapté au profil des joueurs alignés. Ce qui a désorganisé l’équipe, notamment en défense et au milieu de terrain. Il a fallu attendre la sortie sur blessure de Nobel Mendy à la 42e mn pour voir un réajustement, avec l’entrée de Lamine Camara et un dispositif plus équilibré.

Yehvann Diouf

Titulaire pour cette rencontre amicale, le gardien Yehvann Diouf n’a pas non plus rassuré. Il est auteur de plusieurs relances approximatives dont une a failli coûter cher aux siens en première période. Il a aussi commis une grosse bourde sur le but encaissé, entachant une prestation globalement fébrile.

Assane Diao

Enfin, Assane Diao est passé aussi à côté de son match. L’attaquant de Como s’est montré très discret, malgré une tentative sur le poteau. Trop peu influent, il a été remplacé dès le début de la seconde période.