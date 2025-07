Le Sénégal ambitionne de devenir un pôle d’innovation et d’excellence scientifique sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Faye

Lors du lancement des concertations nationales sur l’enseignement supérieur, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a partagé une vision ambitieuse : faire du Sénégal un pôle régional d’innovation et d’excellence scientifique. Devant la communauté universitaire, il a dévoilé une stratégie visant à transformer l’enseignement supérieur et la recherche en leviers stratégiques pour le développement national et le rayonnement régional.

Le président a salué les récentes avancées technologiques du Sénégal, notamment le lancement de son premier satellite en 2024, comme un symbole de la capacité du pays à innover. « Notre pays est capable de produire, d’innover et de rayonner dans le monde de la connaissance », a-t-il déclaré, soulignant que la recherche et l’innovation sont des piliers essentiels pour assurer un développement durable et souverain.

Pour concrétiser cette ambition, Bassirou Diomaye Faye propose une refonte de l’organisation de la recherche sénégalaise. Il appelle à une collaboration renforcée entre universités, instituts de recherche et secteur privé, à travers la création de plateformes communes et la promotion de l’interdisciplinarité. La numérisation des archives et la mise en ligne des bibliothèques universitaires sont également au programme pour faciliter l’accès aux ressources documentaires.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de faire du financement de la recherche une priorité nationale. Il propose de mobiliser davantage de fonds publics tout en encourageant les partenariats avec le secteur privé et les bailleurs internationaux. Cette approche vise à valoriser les travaux des chercheurs sénégalais et à leur offrir les moyens de transformer leurs découvertes en solutions concrètes pour le pays.

Le président a également reconnu le rôle des établissements privés, qui accueillent aujourd’hui un tiers des étudiants sénégalais. Toutefois, il a appelé à un encadrement rigoureux pour garantir la qualité des formations et préserver l’équité dans l’accès à l’éducation. Cet équilibre est crucial pour maintenir un système éducatif inclusif et performant.

Dans un monde de plus en plus connecté, Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour le développement d’un enseignement à distance de qualité. Pour ce faire, il a annoncé des investissements massifs dans la connectivité des universités, l’accès à l’équipement informatique et la création de plateformes pédagogiques numériques. Ces initiatives visent à démocratiser l’accès à l’éducation et à préparer les étudiants aux défis de la société moderne.

Le président a réaffirmé l’engagement du Sénégal dans l’intégration africaine, notamment à travers une participation accrue aux activités du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Il a également salué le travail de l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur (ANAQSUP), qui joue un rôle clé dans la garantie des standards de qualité.

« Le moment est venu de faire de notre enseignement supérieur un levier stratégique de souveraineté, d’innovation et de rayonnement régional », a conclu le président Faye. Cette vision, centrée sur les savoirs, les sciences et les talents, positionne le Sénégal comme un acteur majeur dans le paysage éducatif et scientifique africain. En misant sur la collaboration, le financement et le numérique, le chef de l’État trace les contours d’un avenir où le Sénégal se distingue par son excellence et son innovation.