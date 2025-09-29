Le Sénégal achève son premier Laboratoire national d’analyse des produits halieutiques

Le secteur maritime sénégalais vient de franchir un cap historique avec l’achèvement du Laboratoire national d’analyse des produits halieutiques, implanté à Diamniadio. Ce centre, premier du genre au Sénégal, est appelé à jouer un rôle stratégique dans la sécurisation de la qualité des produits de la mer et leur mise en conformité avec les normes internationales.

Grâce à des équipements modernes et des expertises de pointe, le laboratoire permettra de réaliser des analyses scientifiques rigoureuses, des tests d’échantillonnage et des contrôles approfondis sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

Dans un post sur Facebook, la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf, a salué « le partenariat technique du Japon, dont l’appui a été décisif dans la concrétisation de ce projet, ainsi que l’engagement de toutes les équipes qui ont œuvré à son exécution en un temps record ». Démarré en mai 2024, le chantier a été livré en septembre 2025.

La mise en service est prévue d’ici le début de l’année prochaine. Selon la ministre, ce laboratoire se positionnera comme « un levier de transformation pour accompagner les pêcheurs, les industriels et l’ensemble des acteurs du secteur vers une meilleure valorisation et une reconnaissance accrue de nos produits sur les marchés internationaux ».