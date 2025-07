Séjour des Sénégalais en Mauritanie : allègement des conditions dès le 25 juillet

Suite à la situation difficile que vivent plusieurs sénégalais établis en Mauritanie, les autorités sénégalaises et mauritaniennes ont entrepris des concertations en vue de trouver une solution juste et durable à ce problème.

Dans un communiqué rendu public ce 17 juillet, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères informe la communauté sénégalaise vivant en Mauritanie qu’au terme des discussions engagées avec les autorités mauritaniennes, il a été retenu que « l’application provisoire de l’Accord sur les conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des personnes et de leurs biens entre la République du Sénégal et la République Islamique de Mauritanie signé le 02 juin 2025, débutera le 25 juillet 2025 ».

D’après le communiqué, les Sénégalais se rendant sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie seront dispensés totalement du paiement des frais y relatifs, notamment ceux liés à la subsistance.

Toutefois, le document précise que les ressortissants sénégalais qui résident sur le territoire mauritanien pour une durée supérieure à trois (03) mois doivent accomplir les démarches pour obtenir la carte de séjour.

« Ils devront se présenter aux lieux dédiés à cet effet, munis de leur carte nationale d’identité ou leur passeport en cours de validité, ainsi que leur carte consulaire et payer un montant de 300 MRU », peut-on lire dans le communiqué.

Les autorités compétentes des deux pays s’engagent à veiller à l’application rigoureuse dudit accord.

Par ailleurs, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères invite la communauté sénégalaise en Mauritanie à « respecter scrupuleusement les lois et règlements de leur pays d’accueil et leur exprime, à l’occasion, son empathie et sa solidarité ».

Le ministère annonce également que l’ambassade du Sénégal en Mauritanie travaillera en collaboration avec les autorités mauritaniennes et la communauté sénégalaise pour assurer à nos compatriotes de bonnes conditions de séjour en Mauritanie.

Un numéro de contact est mis à disposition pour toute assistance : 42 00 77 55.

Avec pressafrik