Séjour des étrangers : Dakar dément toute mesure visant les Mauritaniens

Face aux rumeurs relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux, le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a formellement démenti, ce lundi 28 juillet 2025, toute mesure discriminatoire contre les ressortissants mauritaniens vivant au Sénégal.

Dans un communiqué, les autorités rappellent que l’obligation de détenir une carte de séjour après trois mois de présence est une disposition légale en vigueur depuis 1971, applicable à tous les étrangers sans distinction de nationalité.

Le gouvernement souligne enfin les liens de bon voisinage et de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, renforcés par des accords bilatéraux facilitant le séjour et la circulation de leurs citoyens.