Sédhiou : Les enseignants du LYNAQE déversent leur colère et dénoncent...

Lors d’un point de presse tenu en dehors des locaux du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Sédhiou, faute d’autorisation, des enseignants réunis au sein d’un collectif ont exprimé leur mécontentement face à plusieurs dysfonctionnements entravant le fonctionnement de l’établissement. Leur porte-parole, Diogoye Sène, a souligné des « préoccupations majeures » compromettant les objectifs d’excellence assignés au lycée.

Premièrement, les enseignants déplorent l’absence d’un décret de création et de fonctionnement du LYNAQE, créant un « vide juridique regrettable ». Cette lacune, selon eux, nuit à la stabilité administrative, limite la reconnaissance officielle de l’établissement et complique sa gestion, opérant sans manuel de procédures, règlement intérieur, organigramme précis ni conseil de gestion.

Deuxièmement, ils pointent le manque d’équipements dans la bibliothèque, jugée essentielle. « La bibliothèque n’est dotée d’aucun manuel ni œuvre au programme, privant élèves et enseignants d’un outil pédagogique fondamental », ont-ils dénoncé.

Troisièmement, la connexion internet, qualifiée d’« insuffisante et défaillante », entrave l’accès aux ressources en ligne, la mise en œuvre de projets numériques et la participation à des plateformes éducatives nationales et internationales.

Enfin, bien que le laboratoire soit bien équipé, il reste sous-utilisé en raison du manque de formation des enseignants sur les matériels modernes. « Ce paradoxe nuit gravement à l’enseignement des sciences et compromet les acquis pédagogiques des élèves », a regretté Diogoye Sène.

Le collectif interpelle les autorités, notamment le ministre de l’Éducation nationale, pour des mesures urgentes. Tout en se disant ouvert à un dialogue constructif, il rappelle avoir saisi sans succès le commandant d’école, le directeur des études, l’inspecteur d’académie, le directeur de l’enseignement moyen-secondaire général, et même le Premier ministre. « Aucune réponse satisfaisante ne nous a été donnée », ont-ils conclu, réaffirmant leur engagement pour un enseignement de qualité dans ce lycée censé incarner un modèle éducatif novateur.