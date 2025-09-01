Sédhiou : les habitants de Ndiama réclament des ralentisseurs après la mort d’une fillette sur la RN6

Le collectif pour la défense des intérêts du village de Ndiama, dans la commune de Diaroumé (région de Sédhiou, sud), a lancé un appel aux autorités pour la construction de ralentisseurs sur un tronçon de deux kilomètres de la Route nationale 6 (RN6) traversant leur localité, a constaté l’APS

Cette requête lancée, samedi, intervient après une série d’accidents, dont le dernier en date, jeudi, a coûté la vie à une fillette de cinq ans.

Le drame s’est produit en fin d’après-midi, lorsqu’un véhicule roulant à vive allure a perdu le contrôle, heurtant un lampadaire avant de faucher l’enfant. Transportée d’urgence à l’hôpital régional de Sédhiou, elle a succombé à ses blessures dans la soirée, plongeant le village dans la consternation.

”Ce n’est pas la première fois que nous alertons sur les dangers de cette route”, a déploré Abdoulaye Dabo, membre du collectif. ”Avant la réfection de la RN6, des dos-d’âne existaient tout au long du village. Mais depuis les travaux, ce linéaire de deux kilomètres est devenu une autoroute livrée aux excès de vitesse”, a-t-il ajouté.

Le collectif, soutenu par les habitants et les familles endeuillées, exige l’installation immédiate de ralentisseurs sur toute la traversée du village ainsi que l’indemnisation de la famille de la victime. Une plainte est en cours de rédaction pour être adressée au procureur, après plusieurs démarches restées sans suite auprès des autorités territoriales, des élus locaux et des forces de sécurité, a indiqué M. Dabo.

L’oncle de la fillette, Lamine Cissé, a exprimé sa douleur. ”Même si c’était un animal, cela ferait mal. Mais là, c’est une vie humaine. Les autorités doivent agir. Elles sont censées nous protéger”, a-t-il déclaré.

Le collectif, qui insiste sur son attachement à la légalité, interpelle directement le ministre de l’Intérieur pour qu’il prenne des mesures urgentes afin de prévenir d’autres drames.

La RN6, axe stratégique du sud du pays, traverse plusieurs localités rurales. À Ndiama, l’absence de dispositifs de ralentissement transforme ce tronçon en zone à haut risque, selon les habitants qui dénoncent une négligence et appellent à une réponse rapide et concrète.