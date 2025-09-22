« Le Scrabble vaut mieux que les ordres de tuer » :Wally Diouf Bodiang tacle Macky Sall

Une photo du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, jouant au Scrabble lors de son vol vers les États-Unis pour participer à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies, suscite des commentaires contrastés sur les réseaux sociaux.

Certains acteurs politiques de l’opposition y voient un signe de légèreté en période de difficultés nationales, tandis que d’autres considèrent l’image comme celle d’un moment de détente dans un contexte de travail exigeant.

Face à cette polémique, le DG du Port Autonome de Dakar Wally Diouf Bodiang a apporté une réplique sur sa page Facebook. Selon lui, « le Scrabble entre deux séances de travail est préférable aux ordres de tuer donnés entre deux siestes perturbées », en référence à une comparaison avec l’ancienne gouvernance.