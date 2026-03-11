L’affaire de corruption présumée autour d’un permis d’exploitation de carrière à Ndiaganiao franchit une étape judiciaire. Tening Sène, maire de la commune, et Rosalie Anna Coumba Mbaye, ancienne directrice des Mines et de la Géologie, ont été inculpées hier, mercredi, par le juge du troisième cabinet financier, selon le journal Libération.

Bien que le parquet financier ait initialement requis le mandat de dépôt, les deux responsables ont bénéficié d’une mise sous contrôle judiciaire après avoir versé d’importantes cautions de 50 millions de FCFA pour Tening Sène et 25 millions de FCFA pour Rosalie Anna Coumba Mbaye. Le sort de trois autres complices présumés, dont Ibra Seck (ancien directeur des Carrières), est en suspens, leur inculpation ayant été reportée pour permettre le rassemblement des fonds de cautionnement.

L’enquête, initiée par l’OFNAC en juillet 2024, fait suite à une plainte de la société espagnole HGR Sénégal Sarl. Les investisseurs affirment avoir versé 163 millions de FCFA de pots-de-vin pour obtenir un site censé regorger de basalte. Après avoir payé et obtenu les documents administratifs, la société a découvert que le terrain ne contenait que de l’argile et du calcaire, des matériaux de bien moindre valeur. Le dossier porte sur un système présumé de corruption systémique. Les prévenus sont visés par une information judiciaire pour association de malfaiteurs, corruption et détournement de deniers publics et de Faux et usage de faux dans des documents administratifs.

Lors de lors audition à l’OFNAC, les prévenues ont nié les faits, alors que Ibra Seck prétend avoir “juste reçu” une somme de quatre millions FCFA en guise d’appui pour un combat de lutte, ajoute le quotidien.