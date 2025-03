Scandale foncier à Guédiawaye : L’État durcit le ton, la DIC entre en action

Le gouvernement a décidé de sévir face aux irrégularités foncières constatées sur le site réservé à la construction du Tribunal de Guédiawaye. Plusieurs baux attribués de manière frauduleuse ont été annulés, et une enquête approfondie a été confiée à la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Les conclusions du Comité technique d’audit foncier sont sans appel : de graves anomalies ont été relevées dans l’attribution de parcelles sur ce terrain pourtant officiellement affecté au ministère de la Justice. Malgré cette destination clairement définie, des portions du site ont été cédées à des tiers en toute irrégularité, en violation flagrante des directives étatiques. Face à ces révélations alarmantes, l’État a réagi sans tarder. La DIC a reçu un mandat d’ouvrir une enquête rigoureuse afin de retracer les circonstances exactes de ces attributions illégales. L’objectif est de situer les responsabilités et de traduire devant la justice tous les acteurs impliqués dans cette gestion opaque du foncier public.

L’affaire de Guédiawaye pourrait n’être que la face visible d’un problème bien plus vaste. Conscient des risques systémiques, le gouvernement envisage d’élargir ses contrôles à d’autres terrains destinés aux infrastructures publiques. Cette initiative vise à prévenir de nouvelles dérives et à garantir une gestion plus transparente et rigoureuse du patrimoine foncier national.

Cette opération marque ainsi un tournant dans la lutte contre les irrégularités foncières, avec un message clair : l’impunité ne sera plus tolérée dans la gestion des biens publics.

