Scandale: Le chef cuisinier de la sélection accusé de harcèlement sexuel

La participation de l’équipe nationale du Sénégal au Mondial 2026 aurait été marquée par une affaire restée jusque-là confidentielle. Trois jours après l’installation de la délégation à l’hôtel Hyatt Regency de New Brunswick, dans le New Jersey, le chef cuisinier des Lions aurait été mis en cause par une employée recrutée sur place pour des faits présumés de harcèlement sexuel. Cette dernière l’accuse de propos insistants, de gestes déplacés, d’attouchements et d’une promesse de mariage. Elle affirme également disposer d’enregistrements audio pour appuyer ses accusations.

Selon L’Observateur, alors que la plaignante envisageait de saisir les autorités américaines, le chef cuisinier aurait quitté l’hôtel précipitamment en pleine nuit, laissant ses effets personnels sur place. Il aurait ensuite transité par le Canada avant de regagner le Sénégal. Ce départ soudain aurait perturbé l’organisation de l’intendance et de la restauration de la sélection en pleine compétition.

À l’époque, la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait justifié son absence par un problème de visa, qualifiant les informations circulant à ce sujet de « pure manipulation ».

Interrogée, la FSF affirme qu’aucune plainte n’a été officiellement déposée et présente l’affaire comme relevant de la sphère privée, sans impact sur la délégation, un autre cuisinier ayant rapidement pris le relais.

« Nous avons agi dans l’intérêt du Sénégal et protégé les intérêts du pays. C’est une affaire privée, mais la Fédération a agi avec responsabilité », a déclaré un responsable.

De son côté, le ministère des Sports se dégage de toute responsabilité. Le directeur général des Sports et chef de la délégation, Mama Laye Mbaye, indique que le chef cuisinier ne figurait pas sur la liste officielle du ministère et qu’à son arrivée, il avait déjà quitté les lieux.

« Nous ne sommes pas en mesure de dire comment il est venu ni dans quelles circonstances il est reparti. Il faudrait s’adresser à la Fédération », a-t-il précisé.