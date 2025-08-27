Scandale à Mbour : Le Footballeur Landing Cissokho Arrêté pour Détournement de Mineure, Séquestration et Viols Répétés

Un scandale secoue le monde du football local au Sénégal. Landing Cissokho, alias « Papa Cissokho », se présentant comme joueur du club Demba Diop de Mbour et résidant à Saly, a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Il est accusé de détournement de mineure, de séquestration et de viols répétés ayant entraîné une grossesse précoce. Cette affaire, révélée par plusieurs médias sénégalais, met en lumière les dangers des rencontres en ligne et soulève des questions sur la protection des mineurs.

Tout commence sur Instagram, où Landing Cissokho entre en contact avec N.C. Diop, une mineure. Le 2 avril 2025, la jeune fille disparaît de son domicile familial. Sa mère, M. Fall, inquiète, fouille ses affaires et découvre des appels récurrents provenant d’un même numéro. En contactant ce numéro, elle tombe sur un homme qui affirme que sa fille est avec lui à Mbour. Quelques jours plus tard, la mère retrouve sa fille dans un état de détresse au quartier Bopp de Dakar. Malgré cela, l’adolescente retourne à Mbour à l’invitation de Cissokho, juste avant la fête de la Tabaski.

Deux jours après son retour, la jeune fille est retrouvée mal en point et conduite chez un médecin. Les examens révèlent qu’elle est enceinte. Selon le récit de la victime, lors de ses séjours à Mbour, elle a été séquestrée dans une maison gardée par un complice de l’accusé. Malgré ses refus répétés, elle a été contrainte à des rapports sexuels sur plusieurs nuits consécutives. Les frais de transport ont été envoyés via Wave sur le téléphone d’une de ses amies, facilitant ainsi les déplacements.

Le 21 août 2025, la DSC organise une opération au garage de Colobane à Dakar, où la victime devait rencontrer Cissokho. L’homme est arrêté sur-le-champ. Lors de l’interrogatoire, il admet avoir rencontré l’adolescente sur Instagram et avoir eu des relations sexuelles à plusieurs reprises. Il affirme avoir utilisé des préservatifs, mais que l’un d’eux s’est déchiré, entraînant la grossesse. Les enquêteurs découvrent dans son sac deux préservatifs et une bouteille d’aphrodisiaque, Super Viga Natural Ginseng.

Landing Cissokho a été déféré au parquet et placé en détention. Les charges retenues contre lui sont lourdes : viol sur mineure, séquestration et grossesse résultante. Compte tenu de la gravité des faits, il risque une peine sévère, et l’affaire devrait donner lieu à un procès retentissant.