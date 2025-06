La mairie de Ziguinchor est secouée par une affaire de malversation. Selon des informations obtenues par Kéwoulo, le maire de la ville est attendu demain à l’unité régionale de la section de Recherches de la gendarmerie. Cette convocation fait suite à une dénonciation de la section locale du Fraap et l’affaire a fini par attirer l’attention du procureur de la République.

C’est une histoire de vignettes délivrées par le Trésor Public et qui devaient être vendues aux usagers pour valider leurs documents administratif qui pollue l’atmosphère à la mairie de Ziguinchor. Et l’argent obtenu de cette vente de vignettes devait être reversé dans les caisses de l’État. A en croire des informations exclusives, obtenues par Kéwoulo, “c’est le montant des vignettes de l’année 2024 qui n’a pas été reversé. Soit une cagnotte avoisinant les 27 millions de F CFA.” Chef de service du trésor, le receveur municipal est un inspecteur du trésor public. Et c’est lui qui donne des vignettes au régisseur municipal. Ce dernier, agent nommé par le maire et travaillant pour la municipalité, est le gestionnaire qui vend ces vignettes aux usagers.

A chaque fois qu’il vend les vignettes, le régisseur municipal doit verser les sommes perçues auprès du receveur qui fait la situation. “Mais, depuis quelques temps, le chef de service du trésor a remarqué que le régisseur n’a, non seulement, pas reversé tout ce qu’il a vendu. Mais, il n’a, aussi, pas retourné les invendues. Au total, le montant de ces vignettes en question s’élève autour de 27 millions de F CFA.” A appris Kéwoulo auprès de sources judiciaires. C’est pour faire la situation de cette gestion de l’année 2024 que l’affaire a intéressé la justice. Dans le collimateur des enquêteurs se trouve M. Yahya Massaly, le régisseur. Ce dernier, en poste depuis 2018, a été nommé par l’ex-maire Abdoulaye Baldé et conservé par les maires Ousmane Sonko et Djibril Sonko.

Et, il aurait continué à rester en poste si l’information de malversation n’était pas parvenue aux oreilles du maire, Djibril Sonko. Informé de la situation, ce dernier a convoqué et entendu le régisseur municipal. Dans la foulée, Yahya Massaly a été relevé de ses fonctions, transféré à la direction des compétences transférées, une direction moins juteuse que la régie et il lui a été enjoint de justifier les écarts et rembourser les sommes manquantes. Ayant appris l’existence de suspicions de détournement de fonds publics, le mouvement Frapp s’est saisi du dossier et a porté plainte auprès du procureur de la République. Informé de cette situation, Abdou Khadre Diop, le procureur de Ziguinchor a activé la Section de Recherches pour enquêter et faire la lumière sur cette présumée obscurité. C’est dans ce cadre que le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, a été convoqué demain à 16 heures.