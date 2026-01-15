Santé publique: 22 cas positifs de rougeole sur 36 cas suspects enregistrés à Kédougou

Depuis le début de l’année 2026, dans le district sanitaire de Kédougou (sud-est), vingt-deux (22) cas positifs de rougeole sur trente-six (36) cas suspects ont été diagnostiqués, selon Marie Noël Sène Faye, responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) et de la surveillance épidémiologie.

Dans des propos recueillis par l’Agence de Presse Sénégalaise, Mme Marie Faye a souligné que le centre de santé secondaire de Ndiormi, dans la commune de Kédougou, a fait face à des pics épidémiques de rougeole en novembre et décembre, avec un total de 12 cas confirmés. «D’autres cas positifs ont été diagnostiqués dans les postes de santé de Fongolimbi et au centre de santé principal de Kédougou», a-t-elle précisé.

Marie Noël Sène Faye a indiqué, par ailleurs, que «depuis ce mois de janvier une riposte vaccinale contre la rougeole dans le centre de santé principal et dans tous les postes de santé du district sanitaire de Kédougou a été entamée». Elle a donc demandé «aux chefs de famille et aux enseignants d’amener leurs enfants au centre de santé et aux postes de santé pour leur vaccination contre la rougeole».