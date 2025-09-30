Santé : AGL Célèbre sa Journée de la Solidarité avec d’Importants Dons à Pikine et Guédiawaye

Par
Awa Guèye
-

Le groupe Africa Global Logistics (AGL) a marqué son engagement social en célébrant sa deuxième Journée de la Solidarité le lundi 29 septembre. L’opérateur majeur du transport et de la logistique a mis l’accent cette année sur la santé, en procédant à la remise de dons significatifs destinés à améliorer le bien-être des populations locales à Pikine et Guédiawaye.

​Au Sénégal, AGL a ciblé deux structures sanitaires essentielles. L’Institut de Pédiatrie Sociale de Pikine a été le bénéficiaire d’une ambulance, un don crucial visant à optimiser la prise en charge médicale des enfants. Dans le même élan, l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye a reçu du matériel médical de pointe pour renforcer ses capacités opérationnelles.

​Un Engagement Qui Dépasse la Logistique

​Khadija Komara, directrice de la communication et du mécénat d’AGL, a souligné l’importance de cette démarche, affirmant que l’initiative réaffirme l’engagement profond du groupe envers les communautés locales.​”Cette journée, devenue un rendez-vous annuel, vise à mobiliser les collaborateurs du groupe autour d’actions concrètes : réhabilitation d’infrastructures sanitaires, dons d’équipements, campagnes de sensibilisation et accompagnement des personnes en situation de handicap,” a-t-elle déclaré.​Mme Komara a précisé que ces actions illustrent la volonté d’AGL “d’aller au-delà de [son] rôle d’opérateur logistique pour agir concrètement en faveur du bien-être de nos communautés.”​Présent dans 50 pays, dont 47 sur le continent africain, AGL ambitionne de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique à travers des actions à fort impact social. La 2ᵉ édition de la Journée de la Solidarité s’inscrit pleinement dans cette vision, traduisant en actes la responsabilité sociétale de l’entreprise.

