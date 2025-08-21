Sanctions contre des juges de la CPI, dont Mandiaye Niang : Dakar appelle Washington à revenir sur sa décision

Le gouvernement du Sénégal a exprimé sa surprise et sa préoccupation face aux sanctions prises par les États-Unis contre quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang.

Dans un communiqué publié ce jeudi par le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Dakar a invité les autorités américaines à retirer ces mesures, estimant qu’elles constituent « une grave atteinte au principe de l’indépendance de la justice » et au droit des magistrats de la CPI « d’exercer de façon libre et sereine le mandat confié par les 125 États parties au Statut de Rome ».

Le Sénégal, premier pays à avoir ratifié ce traité fondateur de la CPI, a tenu à exprimer sa « pleine solidarité » au juge Niang ainsi qu’aux autres magistrats concernés, tout en réaffirmant son « soutien indéfectible » à l’institution internationale dans sa mission au service de la justice pénale internationale.

Enfin, Dakar a exhorté l’ensemble des États parties au Statut de Rome à « réaffirmer leur solidarité » avec la Cour et à redoubler d’efforts pour garantir que ses magistrats et son personnel puissent exercer leurs fonctions « en toute indépendance, sans menaces ni restrictions ».