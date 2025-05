Rimini, Italie – Mercredi 7 mai 2025 – À l’occasion du Salon Macfrut 2025, événement phare de l’innovation agricole en Méditerranée, Diouma KOBOR, Directeur général de l’Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) du Sénégal, a participé en tant que panéliste lors d’une session dédiée à l’agrivoltaïsme : « Exploiter l’énergie solaire en Méditerranée ».

Face aux défis climatiques majeurs auxquels est confrontée la région méditerranéenne — augmentation des températures, montée du niveau de la mer, baisse des précipitations —, l’agrivoltaïsme s’impose comme une solution innovante. Cette approche consiste à combiner la production d’énergie solaire et l’agriculture sur une même parcelle, optimisant ainsi l’utilisation des ressources foncières et hydriques.

Dans son intervention, Diouma KOBOR a mis en lumière les avancées du Sénégal en matière d’énergies renouvelables. Il a rappelé que le pays a intégré 168 MW de solaire photovoltaïque, 51 MW d’éolien et 75 MW d’hydroélectricité dans son réseau national dès 2019, représentant 22 % de sa production électrique totale. À travers cette dynamique, le Sénégal s’est engagé dans une stratégie ambitieuse de diversification énergétique.

Interrogé sur l’état actuel du développement de l’agrivoltaïsme au Sénégal, M. KOBOR a expliqué que plusieurs projets pilotes sont en cours, notamment sur des cultures maraîchères et céréalières adaptées aux conditions climatiques locales. Il a également souligné l’importance de cette technologie pour soutenir la sécurité alimentaire tout en poursuivant les objectifs de transition énergétique.

Quant aux perspectives d’avenir, le Directeur général de l’ANER a exprimé un fort optimisme : « Le potentiel de l’agrivoltaïsme est énorme, non seulement au Sénégal, mais également dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Le développement de modèles adaptés aux réalités locales pourrait transformer notre manière de produire de l’énergie et de cultiver, en renforçant la résilience face au changement climatique. »

Aux côtés de Diouma KOBOR, plusieurs experts internationaux sont intervenus, partageant leurs expériences et recommandations pour accélérer l’adoption de l’agrivoltaïsme dans les pays méditerranéens et africains.

Cet échange de haut niveau, organisé par la fondation RES4Africa, marque une étape importante vers l’essor de solutions durables et innovantes au service de la sécurité alimentaire et de la transition énergétique dans le bassin méditerranéen et en Afrique.