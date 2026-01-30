Sale affaire : comment Madiambal Diagne utilisait le nom de son fils pour…

Dans le dossier explosif Ellipse Projects, le fils se dresse désormais frontalement contre le père. Mouhamed Diagne, placé sous mandat de dépôt en même temps que son frère Serigne Saliou, sa tante Mabintou Diaby et Serigne Omar Mbaye – un proche de la famille –, mais bénéficiaire d’une liberté provisoire sous bracelet électronique, passe à l’offensive.

Assigné à résidence, Mouhamed Diagne ne veut plus rester prisonnier d’un rôle qu’il conteste catégoriquement. Il exige aujourd’hui un blanchiment total, estimant que les fonctions et actes qui lui sont attribués au sein de la SGI Pharaon, au cœur des soupçons de la justice, relèvent d’une construction artificielle orchestrée, selon lui, par son propre père, Madiambal Diagne, avec la complicité de son épouse.

Pour faire éclater ce qu’il présente comme une imposture, Mouhamed Diagne a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) par une plainte déposée le mercredi 21 janvier. Auditionné à son domicile, il a tenu à préciser le sens de sa démarche. D’après Libération, le plaignant affirme que celle-ci « s’inscrit dans un esprit de coopération loyale avec l’autorité judiciaire et dans la volonté de faire établir les responsabilités réelles, tout en mettant fin à l’imputation de faits qu’il n’a ni commis ni cautionné ».

Le journal ajoute que Mouhamed Diagne réclame également le rétablissement de ses droits ainsi qu’« une réparation juste et appropriée » du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette usurpation.

Fait rarissime et lourd de symboles : le fils de Madiambal Diagne poursuit désormais son propre père et sa belle-mère pour une longue liste de chefs d’accusation, parmi lesquels faux et usage de faux, usurpation d’identité, escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds sociaux, blanchiment de capitaux, recel, abus de pouvoirs du gérant, gestion de fait et complicité.

Une fracture familiale qui pourrait bien rebattre les cartes de l’affaire Ellipse Projects…