Saisie de drogue à Seling, Sénégal : Deux individus arrêtés avec 4 kg de chanvre indien

L’Unité de lutte de Kidira, relevant de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Tamba sous l’égide de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé à l’arrestation de deux individus à Seling, Sénégal. Les suspects, arrivant de Seling, Mali, à bord d’une moto, ont été appréhendés suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel.

Lors de l’opération, les forces de l’ordre ont saisi quatre kilogrammes de chanvre indien de variété marronne en possession des deux individus. Une fouille de sécurité a également permis de découvrir un téléphone portable sur l’un des suspects.

Interrogés sommairement, les deux individus ont admis être les propriétaires de la drogue. Ils ont déclaré l’avoir achetée au Mali pour un montant total de 200 000 FCFA, soit 50 000 FCFA par kilogramme.

Les suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce trafic et identifier d’éventuels complices. Cette opération témoigne de l’engagement continu des autorités sénégalaises dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la région.