Saisie de billets noirs à Dakar et de faux médicaments à Koungheul

Les Douanes sénégalaises intensifient les opérations de lutte contre le faux monnayage et les trafics illicites de toutes sortes sur toute l’étendue du territoire national. Dans ce cadre, d’importants lots de médicaments et de billets noirs ont été saisis à Dakar et à Koungheul, dans la région de Kaffrine.

Dix-neuf milles billets noirs saisis par la Brigade Mobile des Douanes de Pikine

La Brigade mobile des Douanes de Pikine, rattachée à la Subdivision des Douanes de Dakar-extérieur, (Direction régionale Ouest), a effectué une importante saisie de 19 000 billets noirs, dont 10 000 billets en coupures de 500 euros et 9000 billets de même nature, en coupures de 200 euros. La saisie a été réalisée aux HLM Grand-Médine (Dakar) sur trois individus dont un ressortissant d’un pays limitrophe et deux de nationalité sénégalaise. Cette saisie a été rendue possible grâce à la mise en place d’un dispositif performant alliant renseignement et filature. En procédant à l’interruption du processus de lavage desdits billets, les agents des Douanes ont mis hors circuit de grosses quantités de faux billets et hors d’état de nuire ces criminels qui auraient pu causer de graves dommages à notre économie nationale.

Deux lots de médicaments d’une contrevaleur de 228 millions saisis à Koungheul

Par ailleurs, la Brigade mobile des Douanes de Koungheul et le Poste des Douanes de Makka Gouye rattachés à la Subdivision des Douanes de Kaffrine,( Direction régionale des Douanes du Centre), ont procédé à d’importantes saisies de faux médicaments. Ces opérations sont la suite d’investigations judicieusement menées et de stratégies bien planifiées ayant abouti à la neutralisation de ces importants réseaux criminels.

La dernière en date a été réalisée le jeudi 02 octobre 2025, vers 06 heures du matin, à hauteur de la localité de Dimiskha.

Les agents des Douanes ont, à la suite d’une course poursuite, immobilisé un véhicule de marque Toyota, modèle Avensis rempli de médicaments de contrebande. Lesdits médicaments étaient constitués de divers produits pharmaceutiques et vétérinaires d’un poids total de 1 144 kg, pour une contrevaleur de 41 842 000 de francs CFA. A la fin du mois de juillet 2025 et en début du mois de septembre 2025, une opération combinée de la Brigade mobile des Douanes de Koungheul et du Poste des Douanes de Maka Gouye a également permis de procéder à une saisie sur une cargaison de faux médicaments. Cette saisie a été réalisée sur un véhicule de marque Peugeot 406, lourdement chargé de faux médicaments en provenance d’un pays limitrophe. Le dispositif combiné des agents des Douanes de ces deux unités ont abouti à l’immobilisation du véhicule, juste à la sortie du village de Diacksao, dans l’arrondissement d’Ida Mouride, dans le département de Koungheul. Le poids total de la cargaison saisie est de 1.014 kg, pour une contrevaleur estimée à près de 186 millions de francs FCFA. L’évaluation des marchandises frauduleuses saisie a été faite avec la collaboration des agents des officines de pharmacie et de vétérinaire installées à Koungheul. L’Administration des Douanes demeure très déterminée dans le combat contre tous les trafics illicites et en appelle à une collaboration plus active des populations.