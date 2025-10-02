Saint-Louis : La Fièvre de la Vallée du Rift se propage et comptabilise…

La région de Saint-Louis fait face à une progression inquiétante de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Apparue depuis quelques semaines, l’épidémie continue de se propager et de toucher plusieurs districts sanitaires.

Selon le dernier bilan établi ce jeudi 2 octobre 2025 à 00h15 par la région médicale , 54 cas positifs ont été recensés. Parmi eux, on dénombre 18 cas simples suivis à domicile, 25 personnes guéries, 8 décès et 3 cas hospitalisés – dont un pris en charge à Ndioum et deux autres à Saint-Louis. Avec ce bilan, c’est donc 13 nouveaux cas qui sont enregistré dans la région de Saint-Louis.

La situation sanitaire devient préoccupante, puisque quatre districts sur cinq de la région sont désormais en phase épidémique.

Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et au respect strict des mesures de prévention, notamment la protection contre les piqûres de moustiques, principal vecteur de la maladie.

Des campagnes de sensibilisation et de lutte antivectorielle sont en cours afin de limiter la propagation du virus et protéger les populations.