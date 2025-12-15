Saint Louis: Les cinq pêcheurs de Guet-Ndar perdus en mer retrouvés au large de Dakar

Cinq pêcheurs saint-louisiens (Nord-ouest) ont survécu à une dérive de près de trois semaines avant d’être retrouvés au large de Dakar. Agé de 27 ans, Yatma Dièye Teuw, deuxième capitaine de la pirogue, est revenu sur leur mésaventure. Dans un entretien téléphonique accordé au quotidien « Libération », il a retracé cette odyssée où chaque minute fut une victoire sur la mort.

Tout a commencé par une sortie de pêche ordinaire. À bord de la pirogue se trouvaient Yatma Dièye Teuw, Mamadou Teuw, Samba Diaw, Ousseynou Diaw et Djiby Bâ, tous de Pondo Kholé, dans la « Langue de Barbarie ». Selon lui, le problème a démarré à 142 kilomètres des côtes.

« Un premier moteur a d’abord lâché. Sans panique, l’équipage a installé le moteur de secours. Mais cinquante kilomètres plus loin, le second moteur a lâché à son tour. Le silence s’est installé, seulement rompu par le clapotis de l’eau contre la coque. Portée par des vents contraires et des courants puissants, la pirogue a entamé une dérive inexorable vers le sud, loin de Saint-Louis, vers l’immensité de Dakar. On a tout tenté : ramer, utiliser des bouées, même envisager de se jeter à l’eau », s’est remémoré Yatma.

Pour tenir, les cinq hommes ont instauré une discipline de fer. La règle est simple : « un seul repas par jour. À 13 heures précises, nous partagions nos maigres réserves d’eau et quelques poissons. Pour les cuire, on arrachait des morceaux de bois de la pirogue pour allumer du feu. Sous le froid, l’espoir s’effritait à mesure que les corps s’affaiblissaient », a-t-il expliqué.

C’est au dix-huitième jour, d’après le deuxième Capitaine, alors que l’épuisement total guette, qu’une barre de réseau a vacillé sur l’écran d’un téléphone, alors qu’ils étaient à 85 kilomètres des côtes dakaroises. Dans un geste de survie pur, ils ont attaché l’appareil à un long bâton qu’ils ont dressé, à bout de bras, vers le ciel. « Je me positionnais à l’avant, tenant le bâton le plus haut possible », a-t-il souligné.

Il a dès lors envoyé un message vocal sur WhatsApp à son frère, Maguinar. C’est à partir de là que l’alerte est donnée. Les pêcheurs de Yoff se sont mobilisés immédiatement pour aller à leur recherche. « Samedi, 17h30, la délivrance prend la forme du rivage de Yoff. Un jour de plus, on allait succomber », confie Yatma.-neuf jours, Guet-Ndar, large de Dakar, pêcheurs, Perdus en mer