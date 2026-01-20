Sacré à la CAN : Voici l’itinéraire de la parade des Lions ce mardi

Par
Pape Gaye Tall
-

Au lendemain de leur victoire historique à la CAN 2026, les Lions de la Teranga sont attendus ce mardi pour une parade triomphale à travers les artères de la capitale.

 

La caravane démarrera à 11h et suivra l’itinéraire suivant :

  • * – Patte d’Oie
  • * – Rond-point EMG
  • * – Quartier Castor
  • * – Avenue Bourguiba
  • * – Rond-point Seydou Nourou Tall
  • * – Le Relais
  • * – Fann (via la route du Ministère de la Santé)
  • * – Corniche Ouest
  • * – Avenue de la République (arrivée)

La parade se poursuivra jusqu’à son apothéose sur l’Avenue de la République.

