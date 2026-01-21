Rupture promise, prestige maintenu : le don de soi à l’épreuve des faits (Par Magued Wade)

L’on nous avait promis la Rupture , on est dans la continuité des dépenses de prestige faramineuses , sous tendue par le slogan de l’ancien Président Abdou Diouf ” Kou déf lou Réye am lou Réye”.

Toutefois qu’en est il du slogan du ” Don de soi ” si cher à nos dirigeants ?

Trois milliards de FCFA et 60.000 M2 de parcelles dans un contexte de” pays en ruines et au quatrième sous sol”, alors qu’au mois de Mars 2026 , l’Etat devra décaisser des centaines de milliards pour le paiement de sa dette. Pendant ce temps le pauvre Goorgoorlou devra travailler des dizaines d’années pour espérer devenir propriétaire d’un 150m2 , avant de pouvoir y bâtir un toit .

La rupture aurait été d’organiser une grande manifestation au Stade Abdoulaye Wade afin que le peuple puisse dans la proximité honorer ses héros, et non dans le sélect palais présidentiel. La rupture serait de dire bravo à nos Lions , mais que l’état lamentable de nos finances publiques ne permettent pas de largesses.

Mais la réal politik est passé par là!

M. Wade magued Doyen